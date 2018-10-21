قدم سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم أوراق اعتماده لرئيس الهند رام ناث كوفيند، وذلك خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة نيودلهي بحضور عدد كبير من المسؤولين.

وقالت سفارة الكويت في نيودلهي في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس: إن السفير الناجم نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنياته للعلاقات بين البلدين بالمزيد من الازدهار والتقدم.

وأشار الناجم إلى العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والهند والتي توثقت عبر التبادل التجاري والثقافي.

من جانبه، طلب الرئيس الهندي نقل تحياته إلى سمو الأمير، مشيدا بمستوى العلاقات بين الكويت والهند.

وأعرب رئيس الهند عن تطلعه لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين ونمائها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان الأرضية متوافرة لذلك.