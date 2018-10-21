أسامة أبو السعود

صرح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التطوير الإداري والإعلام الشيخ ضرار سعود المالك بأنه يجري إنجاز مشروع دعم وتطوير نظام الملكية العقارية حيث تم الانتهاء مؤخرا من إتمام الربط الآلي بين قطاع التسجيل العقاري والتوثيق (إدارة التسجيل العقاري) بوزارة العدل وكل من بلدية الكويت من أجل الحصول على كتب التحديد وشهادات الأوصاف بالإضافة إلى الرأي التنظيمي والمخطط المساحي، وتم الربط أيضا مع الإدارة العامة للإطفاء لتزويد الوزارة بشهادات الإطفاء وكذلك الربط مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير كتب الإسكان والهيئة العامة لشؤون القصر بالموافقة الرسمية لنقل الملكية. وأضاف أن ذلك يأتي تماشيا مع توجه مجلس الوزراء للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتنفيذا لتعليمات وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار د.فهد العفاسي وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في إطار الخطة الإنمائية الخمسية للدولة (2015/2016 – 2019/2020)، لافتا إلى أن الوزارة ممثلة بإدارة التسجيل العقاري قامت بالربط مع وزارة المالية بشأن التثمين ونزع الملكية وتخصيص القسائم من الدولة وأيضا تم الربط الآلي مع إدارة التوثيقات الشرعية بالوزارة للاستعلام عن سريان عقد الزواج، ومن جهة أخرى تقوم الوزارة باستكمال الربط الآلي مع بعض من الجهات الحكومية الأخرى المتبقية، والجدير بالذكر أنه قد تم إتمام الربط الآلي من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل وتلك الجهات.

وضمن مشروع الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة أفاد المالك بأنه تم إنجاز المشروع الفرعي نظام الإدارة العليا- المرحلة الأولى- والذي يتم من خلاله تزويد متخذي القرار بالوزارة بالبيانات والمعلومات المناسبة لذلك، كما أنه جار الانتهاء من إنجاز المشروع الفرعي نظام التصوير الإلكتروني للوثائق والملفات (المرحلة الثانية) قريبا والذي يتم من خلاله حفظ أوراق القضية في المحاكم وعدم فقدانها، كما تم إنجاز مشروع نظام التطوير التكنولوجي لقاعات المحاكم والنيابات (المرحلة الأولى) والذي بدوره يسرع من إنهاء إجراءات التقاضي بالمحاكم والنيابات كما تم إنجاز المشروع الفرعي الدراسات الميدانية الإحصائية وإصدار الدراسة المتعلقة بموضوع الجرائم الإلكترونية من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء «إدارة الإحصاء» وأشار إلى أهمية تلك الدراسة التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع.