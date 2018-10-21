عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بفحص شامل لمياه الشرب في مدارس وزارة التربية الحكومية والخاصة.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.ماجدة القطان في كتاب وجهته الى وكيل وزارة التربية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه «ان الصحة الوقائية بالمناطق الصحية تقوم بمراقبة سلامة مياه الشرب في المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى رياض الأطفال وذلك حرصا من وزارة الصحة في المحافظة على صحة الطلبة خلال تواجدهم في المدارس، مشيرة إلى أن مراكز الصحة الوقائية ستقوم بسحب عينات من الماء من برادات مياه الشرب الموجودة في تلك المدارس.

ودعت القطان الى تزويدها بمواقع وأسماء المدارس المختلفة وكذلك رياض الأطفال حتى يتسنى لنا توزيعها على المناطق الصحية كل على حسب توزيعه الجغرافي.