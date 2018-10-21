بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن أبرز توصية خرجت من اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية هو إجراء دراسة متكاملة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يخدم الشباب والمجتمع.

وأشارت الصبيح في تصريح خاص لـ «الأنباء» إلى أن الكويت تولي هذه القضية أهمية خاصة وتم إدراجها ضمن المشاريع التنموية في خطة التنمية، وأوضحت أن الهدف من الدراسة تحديد المخرجات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل خاصة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم.

إلى جانب التركيز على التعليم التقني والمهني، لاسيما للفئة المتسربة من التعليم لحاجة المجتمع لهذه المهن، بالإضافة إلى ملاءمة الدراسة مع المهن التي بدأت بالظهور لمواكبة الطاقة البديلة والعمل الإنساني والنانو سيستمز.