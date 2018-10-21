فرج ناصر

علمت مصادر مطلعة أن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري سيتم إقراره من قبل مجلس وديوان الخدمة المدنية نهاية أكتوبر الجاري، موضحة أن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره يتضمن جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية واختصاصاتها الرئيسية والتفصيلية بما يحقق الطموحات والأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة إذ قام على إعداده وتجهيزه نخبة من ذوي الخبرات والمتخصصين في هذا المجال والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.

وتابعت المصادر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري جاهزة خلال المرحلة بكوادرها الفنية والإدارية والمالية لتحمل المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقها والتي تأتي ضمن أولوياتها تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد لتكون الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة للنهضة الشاملة التي تقودها الحكومة الرشيدة حاليا بقدرة واقتدار في شتى المجالات والميادين.