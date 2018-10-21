محمد راتب

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن أكثر من 70% من الصيادين - وأكثرهم من الجنسية المصرية - شدوا الرحال إلى ديارهم لغير عودة، وذلك بعدما آلت إليه الظروف الأخيرة التي سببها قرار منع صيد الربيان في المياه الإقليمية (الكويتية) والإبقاء على صيده في «الدولية» وهو ما كان يمثل كلفة باهظة على الصيادين واللنجات دون مردود يقابلها.

وذكرت المصادر أن الصيادين أصيبوا بالصدمة لمنعهم من الصيد في مياه الكويت الأمر الذي كان يساعدهم في تغطية مصاريفهم، إلا أن قرار الثروة السمكية بمنع الصيد في المياه الإقليمية كان صادما ومرهقا وجعل المهنة في البلاد طاردة بامتياز.

ولدى سؤال الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عن الأمر، أكد رئيسه ظاهر الصويان ذلك، مضيفا أن ما حذرنا منه وقع، وأن لنجات رخص الجر الخلفي متوقفة في النقعة بسبب الخسائر والتكلفة التشغيلية العالية.

وذكرت المصادر أن بعض الدول المجاورة استفادت من قرار حظر الكويت لصياديها واستثمرت طفرة الربيان المنتشر في المنطقة البحرية لمصلحتهم.