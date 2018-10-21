اختتمت جمعية الحقوقيين ممثلة في المعهد الحقوقي للتدريب التابع للجمعية، وبالتعاون مع نادي «المدرب المايسترو» ومركز «أفيرويس انسباير»، دورتها الأولى تحت شعار «إعداد مدرب قانون معتمد»، وذلك ضمن سلسلة من الدورات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تخريج كوكبة من الكوادر الوطنية، تمهيدا لتقديمهم كمدربي قانون لدى المؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة، قالت حنين محمد الفودري مدير المعهد الحقوقي للتدريب الأهلي التابع للجمعية، إن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة، والهادفة إلى زيادة التوعية القانونية والحقوقية لدى جميع فئات المجتمع الكويتي، لافتة إلى أن الدورة الثانية سيتم تنظيمها خلال الفترة من ٢٥-٢٩ نوفمبر المقبل، داعية الراغبين في الالتحاق بها أو الاستفسار عنها، التواصل مع إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية.

وأشادت الفودري بالجهود التي بذلها مدربو الدورة كل من محمد عفيف القرفان، لمياء العسلاوي، وعبدالرحمن المطيري، مثمنة حرصهم الشديد خلال فعاليات الدورة على تزويد المتدربين بأفضل الأساليب والاستراتيجيات التدريبية الحديثة.

من ناحيته، أشاد المدرب المايسترو محمد عفيف القرفان، بجهود الجمعية وحرصها على تنظيم مثل هذا النوع من الدورات التدريبية، مشيدا في هذا السياق بجهود أمين سر الجمعية مدير المعهد حنين الفودري، ودورها الكبير في التحضير والاستعداد لإنجاح هذه الدورة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت.

جدير بالذكر ان دورة «إعداد مدرب قانون معتمد» اعتمدت على منهجية «STEAK» في تطوير قدرات المتدربين الخمسة وهي: «المهارات والأدوات والخبرات والسلوكيات والمعارف».

وتسعى جمعية الحقوقيين الكويتية من خلال هذه الخطوة إلى توفير مدربي قانون أكفاء لتقديم الدورات القانونية للمؤسسات والأفراد على حد سواء، كما تحرص على تحقيق معايير التدريب الاحترافية في مختلف مجالات القانون وتفرعاته.