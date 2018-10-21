أعربت الناطق الرسمي لمشروع «أمنية» البيئي فرح شعبان عن اعتزازها بتفاعل إنساني جميل من قبل الفنان الرائع سليمان القصار بإطلاقه حملة تعاون معنا من خلال قيامه ودعمه من باب المسؤولية المجتمعية بوضع حاويات أمنية بمنزله.

وذكرت شعبان في تصريح صحافي أن مشاركة القصار معنا كانت مثمرة ومشجعة، كما ان الإعلان عنها مساهمة منه في نشر الوعي البيئي وفرز النفايات البلاستيكية وتسليمها لنا، مناشدة متابعيه بدعم المشاريع الكويتية التي تساهم في تطور بلدنا الحبيب الكويت وتحد من التلوث البيئي.

وأضافت شعبان ان مشاركة القصار بالتوعية البيئية آتت ثمارها سريعا من خلال ما لمسناه من تفاعل مباشر من جمهوره العريض محليا وخليجيا، مما كان له الأثر الإيجابي على زيادة الجانب التوعوي، معربة عن الشكر والتقدير للفنان القصار وشقيقه أحمد القصار على ما قاما به لتحقيق أمنية كويت جديدة.