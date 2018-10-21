أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الموسم السادس لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي، أن المهرجان سينطلق بقرية صباح الأحمد التراثية في السالمي «الكيلو 59» اعتبارا من 25 نوفمبر المقبل.

ودعت اللجنة في تصريح صحافي المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في المشاركة التوجه إلى مقر التسجيل في ديوانية شعراء النبط في منطقة صبحان بدء من الأول إلى 20 المقبل، وذلك خلال الفترة من الساعة الثالثة عصرا إلى الثامنة مساء.

وأضافت اللجنة في بيانها أن المهرجان الذي يحظى سنويا برعاية أبوية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح سيكون موسمه الجديد متميزا في المسابقات والجوائز في كل المنافسات.

وأشار البيان إلى أن التحضيرات متواصلة في قرية صباح الأحمد التراثية، تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور، حيث سيشهد الموسم الجديد تطوير عدة منشآت ومبان في القرية، لافتة إلى أن الموسم سيكون حافلا في الفعاليات والمسابقات والجوائز.