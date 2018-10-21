الجر الخلفي ممنوع من الصيد فكيف قمنا بالصيد؟

محمد راتب

أعرب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عن استغرابه من توجيه الهيئة العامة للبيئة الاتهامات للصيادين بإلقاء الأسماك غير المرغوب فيها والنافقة على ساحل ميناء عبدالله دون دليل، حيث جاء اتهامهم بأن هذه الأسماك الملقاة جاءت بواسطة الصيد عن طريق الجر الخلفي، وهي أسماك جانبية وغير مرغوب فيها، موضحا انه غاب عمن يتهمون الصيادين بأن صيد الربيان بالجر الخلفي لهذا الموسم ممنوع في المياه الإقليمية الكويتية «حتى إشعار آخر».

وزاد بأن الهيئة العامة للبيئة هي من أرسلت كتابا إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تطالبها بوقف الصيد بالجر الخلفي بالمياه الإقليمية الكويتية في شهر نوفمبر الماضي لسنة 2017 وبعدها أصدرت الثروة السمكية قرارها مباشرة بمنع صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية، ومازال المنع مستمرا لهذا الموسم 2018، وحاليا جميع لنجات الصيد الكويتية التي تقوم بصيد الربيان بواسطة الجر الخلفي تخرج للمياه الاقتصادية والتي تبعد مسافة 12 ميلا بحريا عن جميع الجزر الكويتية ويتم خروج ودخول جميع اللنجات الكويتية من منفذي أم المرادم والدوحة البحريين ويتم ختم الجوازات للصيادين، علما ان ساحل ميناء عبدالله يبعد عن جزيرة أم المرادم تقريبا بحدود 28 ميلا بحريا ويبعد عن جزيرة كبر 16 ميلا بحريا والمسافة ما بين ساحل ميناء عبدالله وأقرب نقطة صيد للربيان بالجر الخلفي بالمياه الاقتصادية لا تقل عن مسافة 25 ميلا بحريا.

وأكد ان هذا الاستنتاج غير دقيق وقد جانبه الصواب، وكنا نتمنى التأكد قبل نشر الخبر وتحري الحقيقة والدقة وعدم توجيه الاتهامات للصيادين ودون تقديم الإثبات والدليل، لأن المسألة محسوبة ويدركها الجميع إذا نظر بدقة إلى الخريطة البحرية.

وكانت الهيئة العامة للبيئة قد أعلنت مساء أمس الأول عن وجود أسماك نافقة بأعداد قليلة في ميناء عبدالله.

وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد إنه تم رصد عدد من أسماك (الجم) واسماك قاعية غير تجارية ملقاة على شاطئ ميناء (عبدالله) خلال تفقده المنطقة يوم أمس الأول وبعد ورود بلاغ يفيد بوجود نفوق هناك.

وأضاف الأحمد في تصريح صحافي أن الاستنتاجات الأولية للمعاينة تشير إلى أن الأسماك النافقة تم رميها في البحر بعد اصطيادها لعدم الرغبة بها، حيث وصلت مع حركة الأمواج إلى الشاطئ في تلك المنطقة.

وأوضح انه من الصعب جدا وجود نفوق في المياه المفتوحة وإن وجد فيكون نتيجة لوجود ملوثات، لافتا الى ان صيد الجر الخلفي هو من أحد الأسباب الرئيسية لرؤية أسماك نافقة على السواحل.