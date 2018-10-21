انطلقت فعاليات «جائزة الفرقان لحفظ القرآن» في نسختها الثالثة بالعاصمة الألمانية برلين مساء أمس الأول، وهي المسابقة التي تقيمها جمعية الفرقان لحفظ القرآن في ألمانيا، وهي مسابقة سنوية في حفظ القرآن وتجويده، وتقام على مستوى جميع دول أوروبا، ولمختلف الأعمار، ومختلف مستويات الحفظ والتجويد والإتقان والترتيل.

وفي ضوء ذلك أعلن أمين سر جمعية المنابر القرآنية د.عصام الفليج عن بدء توافد قوافل المشاركين في جائزة الفرقان على العاصمة الالمانية برلين منذ صباح يوم الجمعة 19 أكتوبر الحالي، للتنافس في المسابقة الأوروبية للقرآن الكريم، بدءا من المراجعات مساء يوم الجمعة، ثم بدء التصفيات خلال يومي 20-21 أكتوبر.

وبين الفليج أن عدد المشاركين في هذه المسابقة لهذا العام قد تجاوز 1000 مشارك ومشاركة، من 15 دولة أوروبية.

واوضح أن هذه الجائزة تقام برعاية وبتنسيق مشترك بين المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، ومسجد دار السلام في برلين، وجمعية المنابر القرآنية من الكويت، ويتولى الهيئة الإشرافية على الجائزة عدة جهات خارجية، وهي الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، وجمعية القرآن الكريم، وجائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم من السودان.

ويشارك في لجان تحكيم الجائزة عدد من المشايخ والقراء من عدة دول، من الكويت والبحرين والسودان والمغرب والجزائر ولبنان واليمن وسورية.

وتأتي هذه المسابقة بدعم مادي من أهل الخير ومؤسسات خيرية، وأن الباب مازال مفتوحا لدعم الجائزة.

وفي ختام حديثه دعا الفليج جميع المشاركات والمشاركين في المسابقة لمواصلة المسيرة في تعلم القرآن وحفظه وتجويده، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في هذه المنافسة القرآنية الشريفة، متوجها بالشكر الجزيل لجميع الجهات المنظمة ولجان التحكيم.