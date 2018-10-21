قال المحامي العام الأول الكويتي المستشار بدر المسعد أمس إن وفد الكويت المشارك في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية سعى إلى إبراز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الكويت في مجال مكافحة الجريمة ولاسيما الجريمة المنظمة.

وأكد المستشار المسعد في تصريح لـ «كونا» بمناسبة ختام المؤتمر حرص الكويت الدائم على حضور المحافل الإقليمية والدولية التي تعالج قضايا جوهرية وهامة بهدف الاستفادة منها ومن الاحتكاك وتبادل الخبرات مع المسؤولين والوفود المشاركة.

وذكر ان المشاركة في هذه الفعالية جاءت للتأكيد على التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزامها المطلق بدعم التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولاتها الملحقة بها.

وقال ان وفد الكويت المشارك من وزارات العدل والداخلية والخارجية حرص على تقديم الرؤى المناسبة والبناءة وتبادل الخبرات الناجحة مع الوفود المشاركة من خلال الجلسات والنقاشات المقامة على هامش المؤتمر.

وأضاف ان الوفد الكويتي سعى الى تعزيز التعاون المتبادل مع الدول والمنظمات الأممية التي تربطها معها مواثيق واتفاقيات ومذكرات تفاهم، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية وتقاسم المسؤولية في مواجهة الجرائم بجميع أشكالها ومظاهرها.

وأشاد المستشار المسعد بالجهود التي يبذلها سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي وطاقم السفارة في تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة.

وضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر كلا من وكيل محكمة الاستئناف المستشار نصر ال هيد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والسكرتير الثاني من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب.

يذكر ان الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بحثت تعزيز الاستراتيجيات القادرة على مواجهة الجرائم المنظمة كالاتجار بالأسلحة النارية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين اضافة الى مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم المستجدة والمسائل الجنائية.