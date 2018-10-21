دارين العلي

أسفرت الحملة التي نفذها فريق الضبطية القضائية أمس في وزارة الكهرباء والماء على منطقة جليب الشيوخ أمس عن تحرير نحو 20 مخالفة متنوعة منها سرقة تيار وسرقة مياه.

وقال رئيس فريق الضبطية عدنان دشتى إن الحملة جاءت للتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء والماء إلا أنها رصدت وجود كثير من الكيبلات ممدة على سطح الأرض ما حتم ضرورة التأكد من سلامتها أولا حفاظا على أرواح المقيمين.

وأوضح انه تم قطع الخدمة عن المخالفين وفتح تحقيق بشأن طريقة توصيل الكيبلات السطحية سترفع نتيجته إلى وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، مشيرا إلى ان تلك الكيبلات جار دفنها تحت سطح الأرض بطريقة آمنة إضافة إلى تصليح الأعطال الخاصة بها.

وأضاف ان المنطقة مكدسة بالعزاب ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات وزارة الكهرباء نتيجة زيادة الأحمال، مشيرا إلى رصد الحملة قيام السكان بالتلاعب في الفيوزات التي يتم تركيبها لكل عقار وفقا للأحمال الكهربائية المصرح بها وتركيب فيوزات أخرى أكبر حجما نتيجة تزايد الأحمال ما يؤدى إلى احتراق الكيبلات بعد ذلك.

وذكر أن من بين المخالفات توصيل التيار الكهربائي مباشرة من دون عداد فضلا عن العبث في العدادات الموجودة ورفع الوايرات الخاصة بتسجيل القراءات منها إضافة إلى تركيب مضخات مياه على الشبكة مباشرة.

ولفت إلى استمرار الحملة في المرحلة المقبلة لرصد كل المخالفات في المنطقة التي يصعب حصر ما بها في يوم واحد، مشيرا إلى أن حملة الأمس تعتبر المرحلة الأولى وستليها حملات أخرى.