أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عقدها مؤتمرا صحافيا بعد غد الاثنين للإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 18 لعام 2018 عقب الانتهاء من اختيار افضل المشاريع التقنية على مستوى الوطن العربي.

وقال نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا م.بسام الشمري في تصريح صحافي أمس إن مجلس تحكيم الجائزة الذي يضم نخبة من أصحاب الخبرات العربية في مجال المعلوماتية والبحثية حدد افضل المشاريع التقنية المتنافسة على الجائزة بدقة وحسب الشروط والمعايير المتفق عليها.

وأوضح الشمري ان مجلس تحكيم الجائزة في عامها الـ 18 يضم تسعة أعضاء يمثلون 8 دول عربية هي الكويت والإمارات وقطر والأردن ومصر والبحرين وتونس وفلسطين، مشيدا بمجالس التحكيم السابقة والتي حققت نجاحا مشهودا خلال الدورات الماضية.

وثمن في هذا الصدد الرعاية الأبوية السامية للجائزة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قائد العمل الإنساني والدعم الكبير والمتواصل لها من قبل سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.

من جانبه، قال منسق لجنة التأهيل د.ثلايا الفوزان في تصريح مماثل ان المؤتمر الصحافي سيعلن عن آلية عمل جائزة المعلوماتية التي طبقتها في هذه الدورة لتحديد المشاريع التقنية التي استحقت المراكز الأولى والمعايير التي اعتمدت عليها.

وأضاف الفوزان ان المؤتمر سيكشف ايضا عن أسماء المشاريع التقنية الفائزة بالجائزة والتطرق الى المستوى الفني للمشاريع في مجملها والتي تمت دراستها وفقا لمعايير تتميز بدقة وموضوعية عالية.

وأكد أهمية جائزة «المعلوماتية» ودورها البارز والفاعل في التنمية البشرية بوصفها مشروعا تنمويا حضاريا عالميا يطمح إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور.