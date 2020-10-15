عبدالكريم أحمد



أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري قرارا بتكليف 14 قاضيا في المحكمة الكلية للعمل كرؤساء لإدارات التنفيذ وتنفيذ الأسرة بجميع المحافظات.



وكلف القرار القضاة محمود إبراهيم الملا وفوزان عبدالعزيز العنجري وعبدالرحمن طارق البعيجان كرؤساء لإدارة تنفيذ العاصمة، والقاضي مفرج محمد المفرج كرئيس لإدارة تنفيذ الفروانية.



وكلف القاضيين عبدالله عبدالمحسن مندني وبشار عبداللطيف الحسون كرئيسين لإدارة تنفيذ الأحمدي ومبارك الكبير، والقاضي محمد مشوح الحسيني رئيسا لإدارة تنفيذ حولي، والقاضي علي خليفة الشحومي رئيسا لإدارة تنفيذ الجهراء.



وكلف القرار القاضي بدر رشيد العنزي رئيسا لإدارة تنفيذ أسرة العاصمة، والقاضي أحمد خلف الشمري رئيسا لإدارة تنفيذ أسرة الفروانية، والقاضي فيصل مجيبل العنزي رئيسا لإدارة تنفيذ أسرة مبارك الكبير.



كما كلف القاضي الحميدي لافي المطيري رئيسا لإدارة تنفيذ أسرة الأحمدي، والقاضي علي خليفة الشحومي رئيسا لإدارة تنفيذ أسرة الجهراء، والقاضي أسعد طارق العمر رئيسا لإدارة تنفيذ أسرة حولي.