ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الحثيثة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة وفي ظل تداعيات جائحة كورونا وخص بالثناء وزارات المواجهة والعاملين في الصفوف الأولى والمتفاعلين مع هذه التداعيات على النحو الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن واستمرار تعزيز الخدمات المختلفة وخاصة وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق، منوها الى ان الوزارة والهيئة أحسنتا التعاطي الامثل مع ظروف الجائحة وتنفيذ تعليمات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد- طيب الله ثراه- على أفضل وجه باستثمار فترات الحظر في رصف وتأهيل وصيانة الطرق على امتداد الكويت، الامر الذي يلمس الجميع آثاره بجلاء ويستحق التقدير والثناء ويتطلعون إلى استكماله في أقرب وقت.



جاء ذلك خلال اجتماع الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة مع مدير إدارة صيانة طرق وشبكات محافظة الأحمدي م.عماش الرشيدي، حيث وقف على اخر الاستعدادات لموسم الأمطار المرتقب في محافظة الأحمدي واستكمال الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات وعلى النحو المنشود، مستذكرا الجهود الكبيرة المتميزة التي بذلتها وزارة الاشغال ومختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة خلال مواسم الأمطار عموما وموسم الأمطار قبل السابق تحديدا والذي كانت محافظة الأحمدي من أكثر المحافظات تضررا خلاله والتي نجحت فيها وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة المركزية في الحد من اثار الامـــطـــار والــسيــول الاستثنائية التي شهدها ذلك الموسم.