استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.



كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين السفارة الإسبانية وجريدة «الأنباء»، فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وذلك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.



هذا، وأشاد السفير ميغيل مورو أغيلار بالعلاقات بين بلاده والكويت، واصفا إياها بالعلاقات القوية والوطيدة، حيث قامت على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، وهي تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.