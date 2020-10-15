عبدالكريم أحمد



علمت «الأنباء» أن المجلس الأعلى للقضاء يعقد اليوم جلسته برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي لاختيار مناصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز.



وأفاد مصدر لـ«الأنباء» بأن الاختيار وقع على وكيل محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل ليكون رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز، وعلى رئيس المحكمة الكلية د.عادل بورسلي ليكون نائبا لرئيس محكمة التمييز.



وأضاف أن هذا الاختيار جاء بناء على ترشيح من وزير العدل بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، مفيدا بأن تزكية المجلس سترفع إلى وزير العدل تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء واستصدار مرسوم خاص بها.



وبشأن منصب رئيس المحكمة الدستورية، أكد المصدر أن الأمر لم يحسم بعد ويحتاج إلى قرار خاص، مشيرا إلى أن المستشار يوسف المطاوعة لايزال يرأس المحكمة.



يذكر أن وزير العدل كان قد أصدر قرارا في 5 أكتوبر الجاري بانتهاء خدمات رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة «كرئيس لمحكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء»، وبانتهاء خدمات نائب رئيس محكمة التمييز المستشار خالد سالم اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي لبلوغهما السن القانونية.