الشريان: حريصون على تعميق أواصر التعاون بيننا وبين وزارات الدولة المختلفة بما يحقق رؤية الجمعية





تفقد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أمس فرع مركز خدمة التراخيص التجارية التابعة لخدمات وزارة التجارة في جمعية المحامين الكويتية للوقوف على جاهزية العمل فيه.



وأعلنت «التجارة» في بيان صحافي انها فتحت فرعا للوزارة يضم الخدمات التي يقدمها في مراكز الخدمة لمراجعي الوزارة في جمعية المحامين الكويتية، وذلك ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة في استكمال رؤية الكويت وتوسيع نقاط مراكز الخدمة لعملاء الوزارة.



وأضافت«التجارة» في بيان مشترك مع جمعية المحامين الكويتية انها ستستمر في تسهيل المراجعة على القانونيين والمحامين والعملاء من خلال توفير نقاط ومراكز خدمة لإيمانها بدورها الرئيسي في التطور التجاري وبيئة العمل التجاري والاستثماري لكونها الجهة المعنية بإصدار التراخيص ومراقبة الأنشطة والأعمال التجارية، مؤكدة على ان فتح مركز الخدمة للعملاء عبر مختلف المنصات التقليدية والإلكترونية يحدث نقلة نوعية في القطاع التجاري بالكويت، مشيرة الى التطور الكبير في الخدمات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، واطلاق البوابة الالكترونية لمراجعي الوزارة كنموذج متقدم ومتطور.



وأوضحت ان التوسع في فتح نقطة خدمة العملاء في الجمعية، والتطور الخدماتي التي توفره للمحامين والمتقاضين يسهل عليهم انجاز معاملاتهم بالشكل الذي يخدم قضاياهم وبيئة الاعمال التجارية القانونية.



وأفادت «التجارة» بأن الخدمات التي تقدمها للعملاء للمحامين والمتقاضين تقتصر على ما يتطلبه القانونيين، مشيرة الى انه سيتم التوسع في الخدمات من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات، وتطبيق نموذج في خدمة بيئة الاعمال القانونية داخل الكويت.



بدوره، ثمن رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان التعاون الدائم والمستمر بين الوزارة والجمعية، مشددا على تعميق أواصر التعاون بين الجمعية ووزارات الدولة المختلفة بما يحقق رؤية الجمعية 2021.



وأوضح الشريان ان افتتاح مركز لوزارة التجارة والصناعة في الجمعية من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمحامين وخاصة مع انطلاق الشركات المهنية للمحامين.



وبين الشريان ان هذا التعاون المثمر والبناء لتيسير كل الإجراءات على مراجعي الجمعية من المحامين والمتقاضين، حيث تكللت جهودهما بافتتاح مركز خاص بخدمات وزارة التجارة والصناعة في مقر جمعية المحامين، مثمنا جهود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووكلاء الوزارة على ما قدموه من تيسيرات وتسهيلات. وذكر الشريان أن انطلاق مركز وزارة التجارة والصناعة بمقر جمعية المحامين الكويتية خلال فترتي الدوام الصباحي والمسائي، متزامنا مع انطلاق الشركات المهنية المحامين، سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمنتسبيها، وسيكون باكورة تعاون دائم ومتواصل في المستقبل القريب، وهو ما يعمق وبحق التنسيق والتعاون المستمرين بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة المختلفة، وذلك ضمن رؤية الجمعية 2021.