قامت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بتوزيع مئات السلال الغذائية الوافية بمحتوياتها التموينية والغذائية على الأسر المحتاجة والمتعففة في الكويت مستهدفة توزيع أكثر من 1000 سلة.



وفي هذا السياق، طالب رئيس الجمعية بدر المبارك الأسر المستفيدة بضرورة مراجعة الجمعية لتسلم مخصصاتهم من الماجلة والمواد الغذائية والتموينية التي تخفف من الأعباء المالية المترتبة عليهم، مشيرا الى أن التوزيع يتم من خلال مقر الجمعية في منطقة كيفان من خلال كشوف معتمدة وموثقة، مبينا أن الجمعية تعتمد في التوزيع على الفئات المحتاجة من خلال الدراسة التوثيقية لإيصال المساعدات الى مستحقيها مباشرة.



وبين المبارك أن السلة الغذائية تحتوي حصة تموينية وغذائية تكفي الأسرة المكونة من خمسة أو ستة أفراد لمدة شهر كامل وتشمل كميات وافية من الأرز والشاي والعدس والسكر والمعلبات والماء والتمر وغيرها من المواد الغذائية المهمة لمعيشة الأسر، وتعمل جاهدة من خلال توزيع السلال الغذائية للأسر المتعففة والمحتاجة من أجل التخفيف عنهم.