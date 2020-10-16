ليلى الشافعي



أعلن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي عن بدء التسجيل في الدورة الخريفية تحت شعار «قرآني online» وذلك ضمن مشروع «غلمان القرآن»، إيمانا منا بأهمية استغلال العام الجديد في حفظ القرآن الكريم.



وأوضح الشطي أن الهدف من تسمية الدورة بهذا الاسم هو ربط حفظ القرآن الكريم ودمجه بخاصية التعليم عن بعد في ظل ما تمر به البلاد من جائحة كورونا عن طريق استخدام الوسائل الحديثة وبرامج التواصل المختلفة، كما تهدف الدورة إلى تدبر وحفظ جزء عم من القرآن الكريم للبنين والبنات من عمر 5 إلى 14 عاما بعدة مستويات، كما تم تجهيز مفكرة بمجموعة من أذكار الصباح والمساء من كتاب «حصن المسلم» والتي تستهدف تقوية الجانب القرآني لدى الطلاب، بجانب التركيز على التوعية بأهمية الأذكار والسنن والآداب التي تبني شخصية الطفل على الأسس الإيمانية، وغيرها من الآداب والقيم القرآنية، إلى جانب إنماء مهارات الأطفال عن طريق مجموعة من الأنشطة والمسابقات الثقافية والترفيهية وغيرها أسبوعيا عبر برنامج zoom، وتهدف الجمعية من خلال هذه البرامج والأنشطة إلى تعزيز قوة الشخصية والثقة في النفس لدى أبنائها، وتعزيز الجانب الإيجابي لديهم وتطوير مستوى التعليم عندهم، وإشراك الآباء وأولياء الأمور في عملية التعليم والتعلم النشط، وتفعيل البرامج الحديثة لتسريع تلقي المعلومات وتنشئة الأطفال على الأذكار الإسلامية الصحيحة، حيث استفاد أكثر من 245 طالبا وطالبة من حلقات مشروع «غلمان القرآن» بنظام التعليم عن بعد في الفترة الماضية التي انتهت الدراسة فيها في 16 سبتمبر، وتم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة وتميز تم إرسالها لهم إلكترونيا.



وأعلن أن الدورة ستبدأ 18 الجاري في أيام الأحد والأربعاء أو الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة مساء online عن طريق برنامج الواتساب وبرنامج zoom، وفق مناهج مخصصة لكل مستوى من مستويات الدورة ويسلم المنهج للطلاب pdf، وتهدف الدورة إلى إقامة لقاء أسبوعي عبر برنامج zoom للحديث مع الطلاب عن مجموعة من التحديات والمسابقات والأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وتقييمهم على ما سيطلب منهم من مهام أسبوعية حرصا من الجمعية على بث روح التنافس بين الطلاب وزيادة الثقة بالنفس.