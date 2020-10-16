ثمن رئيس «زكاة كيفان» بجمعية النجاة الخيرية عود الخميس دعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة بمساهماتهم وتبرعاتهم من أموال زكاتهم وصدقاتهم لدعم المشاريع الطبية لعلاج المرضى من الفقراء وأصحاب العوز وغير القادرين في المجتمعات الفقيرة حول العالم.



وبين الخميس في تصريح صحافي سعي «زكاة كيفان» إلى تقديم العلاج للمرضى الفقراء المسنين والأطفال من ذوي الإعاقة، موضحا أن لديها طلبات عديدة لعلاج كبار السن من الأمراض المزمنة، خاصة أمراض الكبد والسرطان والفشل الكلوي، حيث تقوم بعلاج المرضى من المصابين بالفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى باستمرار خارج الكويت، ولدينا مئات الحالات مطلوب علاجها، وكذلك علاج مرضى السرطان لدينا أكثر من 100 حالة مطلوب علاجها في مختلف الدول.



وذكر أن التكلفة الشهرية لعلاج مريض الفشل الكلوي تبلغ 50 دينارا، بينما تكلفة علاج مريض السرطان 100 دينار شهريا، ولا تتوافر حاليا الإمكانات المادية لتلبية طلباتهم والتكفل بعلاجهم، ونجتهد على قدر ما يقدمه لنا أهل الخير وندعو أبناء الكويت الذين جبلوا على فعل الخير، بضرورة المشاركة في تخفيف آلام هؤلاء المرضى والمساعدة في علاجهم.



وأوضح أن هناك عددا من الأطفال المعاقين بحاجة إلى العلاج ويمكن لأهل الخير التكفل بعلاجهم، موضحا أن التبرعات التي تأتي للمشروع من المحسنين يتم تحويلها لصالح علاج المرضى، داعيا أهل الخير التبرع لهذا المشروع عبر الاتصال على رقم 66293044 أو مراجعة مقر لجنة زكاة كيفان بجوار الجمعية الرئيسية للمساهمة في علاج هؤلاء المرضى الضعفاء.