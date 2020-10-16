أعربت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن ترحيبها بموافقة جامعة الكويت على استحداث مقرر دراسي بكلية الحقوق بعنوان «جرائم الفساد في قانون الجزاء الكويتي».



وبهذه المناسبة قال الأمين العام بالإنابة في الهيئة د.محمد بوزبر hن استحداث هذا المقرر سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة بالقوانين والتشريعات التي ترتكز على مكافحة جرائم الفساد وزيادة عدد الدراسات البحثية والاكاديمية للنظر في تلك التشريعات ومدى إمكانية تحسينها وتسليط الضوء على أبرز مخاطر الفساد وسبل الوقاية منها ونشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد إضافة إلى أنه سيعد مرجعا مهما في القانون الجنائي على مستوى الكويت.



وأشاد بدور منظمات المجتمع المدني في المساهمة نحو تبني المبادرات الوطنية والتشجيع لإنفاذها عبر دعم جمعية الشفافية الكويتية لمقترح ومبادرة د.نورة العومي استاذ قانون الجزاء بكلية الحقوق لاستحداث المقرر المقترح.