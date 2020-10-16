قام مدير مديرية التدريب بالحرس الوطني العقيد الركن راشد فهد سالم يرافقه رئيس فرع التأهيل العقيد الركن أحمد الحميدي ضيف الله بزيارة إلى كلية علي الصباح العسكرية تفقد فيها أحوال الطلبة الضباط الدارسين من منتسبي الحرس الوطني في الكلية، حيث كان في استقبالهم رئيس فرع العلوم العسكرية العقيد الركن فواز المسيلم.



وقال العقيد الركن راشد سالم إن القيادة العليا للحرس الوطني تحرص على دعم أوجه التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الدفاع وتبادل الخبرات العسكرية والأكاديمية في شتى المجالات ترجمة لبنود التعاون المشترك مع الجهات العسكرية.



والتقى الوفد الطلبة الضباط وتفقد أحوالهم، وحثهم على تمثيل الحرس الوطني التمثيل اللائق وتلقي العلوم العسكرية والأكاديمية والالتزام بالضبط والربط العسكري، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.