أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن البدء في تعبئة نحو 10000 سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي للأسر الفلسطينية المتأثرة بتفشي عدوى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في قطاع غزة.



وقال مدير إدارة الكوارث في الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية عبدالعزيز أبو عيشة في تصريح صحافي لـ (كونا) «إن الهلال الأحمر الفلسطيني بدأ بتعبئة 10000 سلة غذائية ممولة من الهلال الأحمر الكويتي للتخفيف من معاناة الناس المتأثرة بوباء (كورونا المستجد)».



وأضاف أبو عيشة ان هذه المساعدات الغذائية «تستهدف الفئات الفلسطينية المتأثرة من جائحة (كورونا) والمحجورين ومن تأثرت أعمالهم اليومية بسبب حظر التجول والإغلاق الذي أدى إلى زيادة في نسبة البطالة والفقر».



وأوضح أن«المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر جاءت استجابة لنداء تم تقديمه نهاية أغسطس الماضي لكل المؤسسات العربية والدولية عقب الإعلان عن تسجيل إصابات في المجتمع الفلسطيني بغزة».



وتقدم بالشكر إلى الكويت قيادة وشعبا، إلى جانب والهلال الأحمر الكويتي، على سرعة استجابتهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الإسرائيلي وتفشي وباء كورونا بين الفلسطينيين.



كما أعرب عن تعازيه الخالصة للكويت بفقدانها أمير الإنسانية المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.



وسيقوم أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع السلات الغذائية على العائلات الفلسطينية الأسبوع المقبل.