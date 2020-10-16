دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن نجاح الوزارة في إنجاز خمس مشاريع مياه جوفية خلال العام الماضي تتعلق بمشاريع خفض مناسيب المياه الجوفية في محطات التحويل الكهربائية التابعة للوزارة بنظاميها الرأسي والأفقي في مناطق مختلفة ومشاريع حفر آبار مياه جوفية عميقة لصالح جهات حكومية أخرى مثل وزارة الدفاع والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية وإعداد نموذج حسابي للمياه الجوفية في مكمني الروضتين وأم العيش.



ولفتت إلى انه من بين المشاريع التي تم تنفيذها إعداد الدعوة الاستشارية الخاصة (3 Pilot Studies) ضمن أعمال المطالبة رقم 5000256 التابعة للأمم المتحدة، اضافة الى دعوة استشارية لمشروع تصميم الدراسات التجريبية لمعالجة المياه الجوفية في منطقتي الروضتين وأم العيش ضمن المطالبة رقم 5000256 التابعة للأمم المتحدة.



وأوضحت المصادر ان هذه المشاريع ينفذها قطاع مشاريع المياه ه بالوزارة والذي يحتل مكانة حيوية وأساسية لما يقوم به من دور رئيس في توفير المياه اللازمة واســــتمرار الحــياة، كما تقوم إدارة إنتاج المياه الجوفية بتـــشغيل وصيانة آبار المياه الجـــوفية وتوابعها، كما تختص إدارة إنتاج المياه الجوفية بأعمال تشغيل وصيانة وإصلاح آبار حقول إنتاج المياه الجوفية العذبة وقليلة الملــوحة بما في ذلك تنفيذ برامج الصيانة الطارئة والروتينية لشـــبكات تجميع المياه وخطوط النقل الرئيسة من الحقول إلى خزانات التجميع، بالإضافة إلى عمليات تشغيل محطة ضخ مياه الروضتين، وكذلك متابعة أعمال صيانة الخزانات وأعمال الصيانة الكهربائية لبوادي الحركة الخاصة بالمضخات المغمورة والتمديدات الكهربائية الخاصة بالآبار.



كما تشمل اختصاصات الإدارة أعمال رفع وإنزال المضخات الغاطسة، وإجراء حسابات الإنتاج وكميات السحب من خزانات الحقول، وعمليات قياس مناسيب المياه في الآبار الإنتاجية، وتجهيز وتشغيل وصيانة الآبار الخاصة بسقاية البادية، بالإضافة إلى آبار أخرى.