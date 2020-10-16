ليلى الشافعي



صدر حديثا كتاب بعنوان «أموال الأطفال القُصَّر»، أعد الكتاب نائب المدير العام في الهيئة العامة لشؤون القُصّر والباحث الشرعي في القضايا المالية د.عبداللطيف السنان. يعرض الكتاب دراسة علمية مقارنة بين دولة الكويت وغيرها من الدول الإسلامية.

جاء الكتاب في 230 صفحة من القطع المتوسط من بابين، الباب الأول يتناول ماهية الطفل اليتيم ومجمل حقوقه الإنسانية وأنماط التدخل المجتمعي في وضعه وأثرها في بقائه ونمائه وحماية مصالحه، ويشمل الباب الأول 6 فصول، الفصل الأول يتحدث فيه الكاتب عن ماهية الطفل اليتيم ومجمل حقوقه الإنسانية وأنماط التدخل المجتمعي في وضعه وأثرها في بقائه ونمائه وحماية مصالحه، ويشمل الفصل الثاني حقوق اليتيم في الشريعة الإسلامية قبل ولادته وبعد ولادته.

أما الفصل الثالث فتناول فيه الكاتب حقوق اليتيم في القانون الوضعي، شارحا التطور التاريخي لحقوق الطفل على المستوى الدولي وعرض أبرز المواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل بشكل مباشر وغير مباشر، ثم بين المؤلف حقوق الطفل المضمنة في الاتفاقية الدولية بنهج الطفل عملا بالمبادئ الستة لحقوق الإنسان العالمية وبالمبادئ الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.



وانتقل د.السنان الى شرح مرجعيات التدخل المجتمعي في وضع اليتيم في الفصل الرابع، مبينا الموقف الاجتماعي من الأيتام واختلافه من مجتمع لآخر، وموضحا الأيتام الذين يلحقون بدور الرعاية الاجتماعية وبين مؤسسات تنمية أموالهم، وفي الباب الخامس وضح د.السنان أنماط تنشئة ورعاية اليتيم ونتائج المفاضلة بينهما من حيث إلحاق اليتيم بدار حكومية أو أهلية تطوعية لرعاية الأطفال، وأيضا أوضح النواحي العلمية خاصة في دراستهم وتوفير مستلزماتهم، وكذلك تحدث عن الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، ورصد إبقاء اليتيم في إطار أسرته القرابية وتكفل أحد صناديق العون الاجتماعي به.



ثم تناول المؤلف الحجر على أموال اليتيم ورعايته في إطار أسرته القرابية، أو دار لرعاية الأيتام. أما الفصل السادس والأخير فتناول الكاتب: مقدمات المقاصد الشرعية لتنمية أموال القصر ونتائجها، شارحا حكم وأسس رعاية القُصَّر في الإسلام وفوائد وفضائل رعايتهم وأيضا حكم استثمار أموالهم في الفقه الإسلامي، كما تحدث عن شروط وضوابط استثمار أموال القصر وأهم الصيغ الاستثمارية الشرعية لأموالهم ومقاصد الشريعة في استثمار هذه الأموال.



وفي الباب الثاني تناول الكاتب تجارب الدول العربية في مجال شؤون القصر والدروس والعبر المستفادة منها وتحدث عن التجربة الكويتية في مجال شؤون القصر والتجربة السعودية في مجال الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وأيضا تحدث عن التجربة الأردنية في مجال تنمية أموال الأيتام وفي الفصل الأخير تناول الدروس والعبر المستفادة من بعض التجارب العربية في مجال شؤون القصر، والكتاب قيم يستحق القراءة والاستفادة منه. والكتاب معتمد من وزارة الأوقاف - إدارة الثقافة الإسلامية.