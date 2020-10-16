عبدالكريم أحمد



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» امس حسم المجلس الأعلى للقضاء المناصب القضائية الشاغرة لرئاسة المجلس ومحكمة التمييز وإنابة محكمة التمييز، بالإضافة إلى رئاسة المحكمة الكلية.



واعتمد مجلس القضاء في اجتماعه أمس المستشار أحمد العجيل رئيسا للمجلس ولمحكمة التمييز، والمستشار د.عادل بورسلي نائبا لرئيس محكمة التمييز، والمستشار عبداللطيف الثنيان رئيسا للمحكمة الكلية.



وبذلك يصبح المستشار محمد أبو صليب عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بقـــوة القـانون. وســـيقوم المجلس قريبا برفع اعتــماده إلى وزير العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء وإصدار مرسوم بتعيين كل من المستشارين المشار إليهم.



وتلقت الأوساط القانونية هذه التعيينات بترحيب وثناء لما عرف عن هؤلاء المستشارين من نزاهة وكفاءة وعلم خلال مسيرتهم القضائية.



هذا، وكان المستشار العجيل قد تقلد العديد من المناصب القضائية منها رئاسة إدارة التنفيذ المدني ومعهد القضاء ومحكمة الاستئناف والدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز.