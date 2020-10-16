محمد راتب



شدد رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية د.علي الكندري في تصريح لـ «الأنباء» على أن جمعية القادسية وسائر التعاونيات تولي فروع التموين على مدار عقود من الزمن أهمية كبيرة من حيث الخدمات المقدمة والنظافة وطاقم العمل ونقل ومناولة المواد التموينية وتقديم كل التسهيلات لرواد الفرع، مبينا حرص جمعية القادسية بشكل خاص على المتابعة المستمرة والدائمة لهذا المرفق الحيوي من خلال جهازها التنفيذي.



ولفت إلى أن ما نشرته إحدى الصحف من أن إحدى الجهات المعنية قامت بتحويل 51 محاسبا إلى النيابة العامة فيما يخص فروع التموين، ومن هذا المنطلق كنا نأمل من الجهة التي قامت بالتصريح كشف الحقائق أمام عموم المواطنين وذكر الجمعيات المحال محاسبوها للنيابة العامة وبيان أن الأمور قيد التحقيق بدلا من أن يكون الكلام مبهما دون تحديد، فبهذا العدد يكون أكثر من ثلثي الجمعيات التعاونية في مرمى الشكوك من قبل أبناء المنطقة وأمام الرأي العام وزعزعة الثقة في الجمعيات التعاونية، وأنها لم تراع الأمانة الملقاة على عاتقها حق رعايتها من وجهة نظرهم، فكان الأجدر والأحوط ذكر هذه الجمعيات، وذلك لتبرئة ساحات اتهام الجمعيات الأخرى.