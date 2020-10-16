القاهرة - هناء السيد



أعلن رئيس مكتبنا الثقافي بالقاهرة المستشار د.أحمد المطيري عن إطلاق الخط المباشر للإرشاد الأكاديمي للرد على استفسارات أبنائنا الطلبة والطالبات المستجدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية المعتمدة للعام الجامعي 2021/2020 على الرقم 00201144914443 على أن يكون التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية.



وشدد المطيري على ضرورة التزام الطلبة الجدد بالتواصل مع المكتب الثقافي وعدم أخذ المعلومات من الخارج سواء من الطلاب القدامى أو المندوبين، مبينا أن المكتب مستمر في التواصل مع الطلاب وخدمتهم.



ولفت الى تخصيص «ايميلات» للمرشدين الأكاديميين لمرحلة البكالوريوس للرد على استفسارات الطلبة ‏بالجامعات المعتمدة كالآتي:



٭ جامعة القاهرة - جامعة عين شمس، الإيميل:



‪[email protected]

٭ جامعة المنصورة - أسيوط، الإيميل:



‪[email protected]

٭ جامعة الإسكندرية، الإيميل:



[email protected]