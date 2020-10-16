عبدالعزيز الفضلي



أوقفت منطقة الجهراء التعليمية تسجيل طالبات المسائي في المرحلة الثانوية، وذلك بسبب الكثافة الطلابية لإحدى المدارس.



وأوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان محافظة الجهراء التي تضم ما يقارب 9 مناطق سكنية توجد فيها مدرسة واحدة فقط للدوام المسائي للبنات للمرحلة الثانوية، مشيرة الى ان الفترة الحالية شهدت إقبالا كبيرا على المدرسة للتسجيل لاستكمال الدراسة في الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر.



وذكرت المصادر ان عدد المسجلات حتى الآن وصل الى 1600 طالبة ودارسة في المدرسة، مشيرة الى ان ذلك ادى الى ايقاف التسجيل وعدم قبول أي طالبة لاستكمال دراستها.



وبينت المصادر ان هناك توجها من المنطقة التعليمية الى مخاطبة وزارة التربية بالسماح لها بفتح مدرسة أخرى لاستيعاب بقية الطالبات، لافتة الى ان استياء وإحباطا شديدين أصابا الطالبات بعد رفض قبولهن في المدرسة خاصة انه لا يوجد ما يمنع من استكمال دراستهن.



ودعت المصادر وزارة التربية الى سرعة الاستجابة وإيجاد حل لهذه المشكلة التي يعاني منها فئة كبيرة من أبناء الجهراء.