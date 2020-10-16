الشاهين: تواصلت مع وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول لوقف أسلوب تهديد النقابيين

العنزي: لن نسمح لكائن من كان بالتعدي على حقوق العمال في أي قطاع نفطي

الفارس: ما حدث مع العجمي أمر يخالف جميع الأعراف النقابية والقانونية

العرادة: العجمي يبذل جهداً نقابياً كبيراً من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية



أسامة أبو السعود



أعرب عدد من نواب مجلس الأمة والنقابيين رفضهم القاطع لاستدعاء رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص النقابي سالم العجمي للتحقيق في ادارة الشركة النفطية الخاصة التي يعمل بها بسبب مواقفه النقابية.



في البداية، أعلن عضو مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين تضامنه الكامل مع النقابي سالم العجمي، بالقول «متضامن مع رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي وتواصلت مع وزير النفط د. خالد الفاضل ورئيس مؤسسة البترول م. هاشم هاشم وكلاهما اعربا عن رفضهما لهذا الاجراء باستدعاء العجمي، وابلغتهما بأن النشاط النقابي يجب ألا يكون مبررا للتخويف أو الإساءة وسنتابع الامر».



وأكد الشاهين ان استدعاء النقابي سالم العجمي للتحقيق كنوع من التهديد والتخويف المبطن لتحركاته لصالح ١٤ ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي الخاص، معلنا رفضه لهذا التهديد للعمل النقابي وهذه الاجراءات المخالفة للدستور والقانون.



من جهته، أعلن عضو نقابة عمال شركة البترول الوطنية وأمين صندوق النقابة عبدالرحمن سعد العنزي دعم النقابة الكامل للزميل النقابي سالم العجمي رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص ضد تعسف ادارة الشركة.



وقال العنزي: نرفض ما تعرض له الزميل العجمي من تعسف وظلم واضح من قبل الشركة التي يعمل بها نتيجة مطالبته وزملائه بحقوقهم المشروعة التي أقرتها القوانين واللوائح النقابية.



وشدد العنزي على القول «نعدهم بالوقوف معهم جنبا الى جنب حتى يرفع عنهم هذا الظلم واستعادة كل حقوقهم المشروعة، كما نحذر المعنيين في الشركة من استخدام هذا الأسلوب المؤسف مع موظفي القطاع النفطي».



وأكد ان هؤلاء العمال هم الجنود المجهولون الذين يعملون ليل نهار من اجل بناء هذا الوطن وتنميته وازدهاره.



وختم العنزي تصريحه بالتأكيد على وقوف عمال القطاع النفطي ونقاباته العمالية صفا واحدا ضد أي محاولة لاستهداف حقوق العمال من أي كائن كان، ولن نتردد في اتخاذ كل الاجراءات النقابية والقانونية ضد هذا التعسف.



من جانبه، أعرب نائب رئيس نقابة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس عن استياء النقابة الشديد من الاسلوب غير المقبول الذي تم التعامل خلاله مع الزميل العجمي رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص واستدعائه من قبل الشركة النفطية الخاصة التي تعمل بعقود من شركة نفط الكويت.



وقال الفارس ان الزميل سالم العجمي تم توجيه انذارين له احدهما بسبب تظلمه من تقييمه السنوي وانذار آخر بسبب انشائه الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص، وهو امر يخالف جميع الاعراف النقابية والقانونية بالكويت دولة الدستور والقانون.



وأعلن الفارس تضامن نقابة ايكويت الكامل مع الزميل العجمي الذي يبذل جهدا نقابيا كبيرا من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية والحريات النقابية، مشددا على ان تهديده والتعسف معه من قبل شركته لن يمر مرور الكرام وستكون لنا وقفة صارمة تجاه تلك الممارسات التعسفية.



وختم الفارس تصريحاته بالتأكيد على ان جميع العاملين والنقابات العمالية في القطاعين الحكومي والخاص يقفون صفا واحدا للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وسيتم التصدي لتلك الممارسات بكل قوة من القانون.



من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة ورئيس نقابة البلدية والسكرتير العام لاتحاد عمال الكويت محمد العرادة إن النقابي سالم العجمي يبذل جهدا نقابيا كبيرا من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية والحريات النقابية، وتهديده والتعسف معه من قبل شركته لن يمر بسهولة».



وأعلن عضو نقابة شركة نفط الكويت عباس عوض دعم النقابة الكامل مع المساعي المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي الخاص.



وقال عوض «نستهجن ما يتم اتخاذه من اجراءات مجحفة بحق رئيس فريقهم التطوعي سالم العجمي ‪وتعسف ادارة الشركة بتوجيه الانذارات له ولزملائه بسبب قضيتهم العادلة‬». وشدد على ان الاصطياد في الماء العكر لأي عمل نقابي أو تطوعي غير مقبول وسنتخذ كل الاجراءت لدعم الزملاء النقابيين.