ضمن دورات «دروب الخير الصيفية» التي تقيمها إدارة العمل النسائي بجمعية إحياء التراث الإسلامي، تقام دورة في «منظومة القواعد الفقهية» خلال الشهر الجاري يلقيها د.فرحان الشمري، وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهرا كل يوم أحد، والتي ستكون عبر «زووم» الرقم السري 2251.



ودعت الإدارة النساء والطالبات للمشاركة في هذه البرامج والاستفادة منها في استغلال الوقت فيما يعود عليهن بالخير والمنفعة، علما أن إدارة فروع العمل النسائي سبق أن نظمت العديد من الدورات خلال الشهر الماضي (سبتمبر) تم فيها تدريس العديد من العلوم الشرعية، والتي كانت في: شرح كتاب التوحيد ـ شرح متن الآجرومية ـ القواعد الفقهية ـ محاسن الأخلاق ـ كتاب الرقاق ـ بداية الخلق ـ التيسير في أصول التفسير ـ وقفات المتأمل من هدايات سور المفصل ـ تفسير سورة الحج ـ تفسير سورة الأنعام ـ شرح رياض الصالحين.



وتأتي هذه الأنشطة انطلاقا من اهتمام الجمعية الكبير بالنشاط العلمي والثقافي الذي هو نشاط الدعوة والتربية والتوجيه والإرشاد، وإبراز التعاليم الإسلامية الشرعية الصحيحة بأفضل صورة، والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، والتحذير من البدع والفتن والتطرف والغلو، وذلك من خلال العديد من المحاضرات والدروس الشرعية المتنوعة.