صرح الناطق الرسمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.خالد السلطان بأن الجمعية تشهد نشاطا ثقافيا حافلا يتزامن مع بداية العام الدراسي، والدخول في الجو الدراسي العام، والتوجه لطلب العلم بمشاركة من الجميع، سواء الطلبة أو أولياء الأمور، ومن هذه الأنشطة تنظيم دورة في «شرح الأربعين النووية»، والتي يشرف عليها مركز قيم وهمم التربوي، والدراسة فيها يوما الأحد والخميس.



كما تم تنظيم «الدورة الإلكترونية الخامسة عشرة» في شرح «رسالة لطيفة في أصول الفقه» يلقيها د.خالد المشيقح، وستستمر حتى يوم 22/10/2020 عبر حسابات فرع الجمعية في منطقة الأندلس.



كذلك أقيم لقاء ثقافي بعنوان: «وصايا منهجية لطلبة العلم» تم فيه استضافة عبدالله بن صالح العبيلان ـ مدير مكتب الإفتاء في حائل (السعودية).



بالإضافة لتنظيم الدورة الشبابية الربيعية الثانية في منطقة العديلية تحت شعار «ربيع القلوب 2»، وهي مخصصة للأعمار من 10 إلى 18 سنة، وستستمر فعالياتها حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام، والدراسة فيها عبر البث المباشر.



وقد سبق للجمعية أن أقامت العديد من الدورات الالكترونية في مختلف العلوم الشرعية، كان من آخرها دورات في شرح كتب: أخصر المختصرات ـ الأذكار والآداب ـ الأربعين النووية مع زيادة ابن رجب ـ الطهارة إلى باب الاعتكاف، بالإضافة لتنظيم العديد من المحاضرات والملتقيات الثقافية في العديد من المناطق.



وضمن دورات «دروب الخير الصيفية» التي تشرف عليها إدارة العمل النسائي تقام دورة في «منظومة القواعد الفقهية» خلال الشهر الجاري يلقيها د.فرحان الشمري، وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهرا كل يوم أحد، والتي ستكون عبر البث المباشر.



وأضاف الناطق الرسمي لجمعية إحياء التراث الإسلامي خالد السلطان لا ننسى النشاط الكبير لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير الى الأمانة العامة للأوقاف على دعمهم المتواصل لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودعم تحويل حفظ القرآن الكريم أونلاين، موضحا دور الجمعية في مجال خدمة كتاب الله وتحفيظه للناشئة، حيث بلغ عدد الحلقات التي تديرها على مستوى الكويت 22 حلقة على الرغم من الظروف الصحية والتحول الى نظام التعليم عن بُعد، إلا أن هذا النشاط المبارك قد زاد الإقبال عليه، وقد ارتفع عدد الطلبة والطالبات المسجلين في هذه الحلقات ليصل الى أكثر من ألفي طالب وطالبة تقريبا.



أما فيما يخص نشاط جمعية إحياء التراث خارج الكويت خلال الأيام الماضية، فقد تلقت لجنة العالم العربي تقريرا حول تمويل وتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية على الأسر المتضررة من الحروب والكوارث في محافظة أبين في اليمن، والتي تم توزيع المساعدات الغذائية في عدة مواقع فيها منها مدينة المخزن بمديرية خنفر، حيث تم توزيع 200 سلة غذائية بواقع سلة لكل أسرة، إضافة إلى توزيع مواد إيوائية لـ 100 أسرة متضررة.



وهذه المساعدات الغذائية والإيوائية شملت أيضا المتضررين في محافظة مأرب التي تم توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية لهم في وقت سابق، حيث استفاد منها 330 أسرة متضررة.