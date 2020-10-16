هنأ مدير ادارة الدراسات التشريعية بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة جاسم الخطاف، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتزكيته وليا للعهد من قبل سموه ومبايعته بالإجماع من مجلس الأمة. وقال الخطاف: يطيب لي ان ارفع اسمى آيات التهاني لسمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، باختياره وليا للعهد.



وسأل المولى عز وجل ان يحفظ سموه سندا وعضدا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وان يعين سموه على حمل الأمانة ويوفقه ويسدد خطاه لخدمة الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة، وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وتابع: ندعو الله العلي العظيم ان يديم على وطننا العزيز الكويت الرفعة والتقدم والازدهار، وان يجعله واحة للأمن، وان يعلي بمقام سموكم الكريم قدر البلاد ومكانتها الراسخة تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وان يوفقكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه الرقي والنماء والرخاء للكويت.