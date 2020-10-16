مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء»، عن استياء القياديين بالديوان من وزارة التربية بسبب ادعاء أحد الموظفين العاملين لدى وزارة التربية أن الأنظمة الآلية الخاصة بالديوان «عطلانة».



وقالت المصادر إنه لا صحة اطلاقا لما يردده بعض الموظفين من أن الأنظمة الآلية الخاصة بديوان الخدمة المدنية لا تعمل، فأنظمتنا تعمل بكفاءة ودقة عالية ولا نتسبب في تعطل معاملات المواطنين والمقيمين الواردة إلينا من وزارة التربية أو أي جهة حكومية أخرى.



وأضافت المصادر: نطلب من وزارة التربية إحالة أي موظف ادعى أن أنظمة الديوان «عطلانة» الى التحقيق فورا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الادعاء الباطل وتسبب في تعطيل مصالح المراجعين بناء على ادعاءات كاذبة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة.