فــي إطــــار حــرصهـــا على تزويد سوق السلع الاستهلاكية في الكويت بأجود العلامات التجارية، أعلنت اليوم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن توقيعها عقدا مع شركة «شتورك» «Storck»، إحدى أكبر عشر شركات مصنعة للحلوى حول العالم، لتوزيع منتجاتها في السوق الكويتي، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع، والمدير الإقليمي لقسم السلع الاستهلاكية في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية شاهر فوراني، ومدير عام شركة «شتورك» في الشرق الأوسط دونكان ستارنس، ومدير قطاع الأعمال في شركة «شتورك» ستيفين سكوت.

وتأسست شركة «شتورك» «Storck» عام 1903 كشركة مصنعة للحلوى، ونجحت على مدى عقود في إنتاج الحلوى وأنواع الشوكولاته عالية الجودة والتي يتم توزيعها على أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن بين هذه المنتجات «ميرسي»، و«مامبا»، و«طوفيفي»، و«ريزن»، و«كنوبيرز»، والكثير غيرها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع: «لطالما كان هدفنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة للمستهلك الكويتي، ونحن سعداء اليوم بهذه الشراكة مع شركة «شتورك» «Storck» العالمية، التي تصنع منتجاتها وفق أعلى المعايير وباستخدام أفضل المكونات وأحدث معدات الإنتاج، ما يجعلنا وإياها محل ثقة من المستهلك الكويتي الذي ينتظر منا كل جديد، لاسيما في قطاع السلع الاستهلاكية».

وتعزز هذه الشراكة تاريخ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في مجال التوزيع، وحرصها على تقديم أفضل المنتجات للسوق المحلي، كونها واحدة من أكبر الشركات التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، والتي تستثمر في سبعة قطاعات تجارية مختلفة ومتنوعة تشمل السلع الاستهلاكية، والمستحضرات الصيدلانية والصحية، والأثاث والسجاد، والعقارات وأثاث المطابخ والأجهزة المنزلية، ومعدات الأنشطة الخارجية والتخييم، والملابس والمستلزمات الرياضية، والعقارات.

وتضم محفظة العلامات التجارية العالمية التي تمثلها أكثر من 100علامة رائدة في القطاعات الاستهلاكية في الشرق الأوسط.