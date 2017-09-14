حققت الفوز بالمرتبتين الأولى والثانية في «سباق المكسيك 6 ساعات» لـ 2017

حلبة «هيرمانو رودريجيز» - المكسيك - بعد تحقيق فوز مثير وغير متوقع في سباق «لومان 24 ساعة» لعام 2017، سافر فريق بورشه موتورسبورت (LMP1) حاملا في جعبته الثقة والتوقعات الكبيرة ليشارك للمرة الأولى في سباق يقام خارج البلاد من خلال مشاركته في «سباق المكسيك 6 ساعات» الذي أقيم في 3 سبتمبر 2017، وبعد مضي ساعات السباق المليئة بالحماس والتشويق تمكنت سيارتي بورشه الهجينتين (Porsche 919 Hybrid) من اجتياز خط النهاية لتنتزعا صدارة السباق بفوزهما بالمرتبتين الأولى والثانية

وتفخر شوبارد بأنها «المسجل الرسمي للتوقيت» لفريق بورش موتورسبورت، وانطلاقا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين شوبارد وبورشه موتورسبورت، تقدم شوبارد للمرة الأولى في المكسيك ساعة «Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition» ضمن إصدار محدود يضم 100 ساعة فقط، حيث تجسد هذه الساعة خلاصة الأداء الفائق بفضل تزويدها بحركة شوبارد الجديدة من عيار (01.11-M) ذي التواتر العالي.

وبعد تحقيقه للفوز الثالث على التوالي في سباق «لومان 24 ساعة» وفوزه المزدوج في «سباق نوربورغرينغ 6 ساعات» لعام 2017، حقق فريق بورشه موتورسبورت قفزة كبيرة أخرى في سعيه للدفاع عن اللقب خلال الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC) التي أقيمت في حلبة «هيرمانو رودريجيز» في مدينة ميكسيكو.

ويقع المقر الرئيسي لفريق بورشه موتورسبورت في مقاطعة فايزآخ الألمانية، وقد تمكن الفريق بفضل سيارتي بورشه الهجينتين (Porsche919Hybrid) من تحقيق فوز مزدوج بانتزاع المرتبتين الأولى والثانية، حيث تمكن متسابقو الفريق الأول، الذي فاز سابقا في سباق «لومان»، إيرل بامبر وتيمو برنارد وبريندون هارتلي من انتزاع فوز ذهبي ليحلوا في المرتبة الأولى تلاهم في المرتبة الثانية فريق بورشه الآخر الذي يضم المتسابقين نيل جاني وأندريه لوتيرير ونيك تاندي. وبذلك تتمكن بورشه للمرة السادسة من استحواذ لقب المرتبتين الأولى والثانية في بطولة العالم لسباقات التحمل (WEC).

تواتر مرتفع لأداء فائق

وكشفت شوبارد هذا العام عن ساعة (Superfast Power Control Porsche 919 HF Edition) الجديدة ضمن إصدار محدود يضم 100 ساعة فقط، ويتوافر حصريا في صالات عرض شوبارد، وتجسد ساعة شوبارد الجديدة خلاصة الأداء الفائق لما تتميز به من وزن خفيف وكفاءة عالية وتقنيات متطورة، وقد أطلقت دار شوبارد هذه الساعة احتفالا بالفوز الذي حققه شريكها فريق بورشه موتورسبورت في بطولة العالم لسباقات التحمل (FIA)، حيث تتشارك الساعة بالكثير من المزايا مع سيارة بورشه الهجينة «Porsche 919 Hybrid» التي اكتسحت منصة التتويج في مختلف فعاليات البطولة.

وستستمر سباقات بطولة العالم لسباقات التحمل (FIA) حتى 16 سبتمبر 2017 ضمن فعاليات «سباق المكسيك 6 ساعات» على حلبة «أميريكاس» الشهيرة في تكساس.