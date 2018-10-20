تستكشف ساعة Fendi IShine Gradient Edition الجديدة جوانب الأنوثة بفضل المينا المترف بألوانه المتدرجة والمزدان بفسيفساء من أم اللآلئ، وتتميز بتأثير متبادل أنيق بين درجات ألوان الأسود والرمادي والبني.

التصميم وجمال الأحجار الكريمة

تجمع ساعة Fendi IShine Gradient Edition بين السحر والجاذبية، وهي تتميز بمينا متدرج الألوان تزيد من جماله في الوسط فسيفساء من أم اللآلئ المشغولة يدويا في فلورنسا فتضفي مزيدا من التأثير الملون. تتخذ الفسيفساء موقعها المجاور بدقة متناهية فتمنح المينا مزيدا من التألق واللمعان. وتتراوح مجموعة الألوان الراقية من الأسود الداكن إلى البني الدافئ فتستعيد ألوان أشعة الشمس من المغيب إلى الغسق. تحافظ ساعة Fendi IShine Gradient Edition على المواصفات المميزة لهذه المجموعة الأيقونية: فآلية الأحجار الدوارة المسجلة ببراءة اختراع تسمح بالكشف عن مجموعة جديدة من الأحجار شبه الكريمة على المينا، من خلال إدارة التاج عند الساعة الثالثة. كما تعمل 3 تشكيلات من الأحجار الكريمة على إضاءة المينا وفقا لاختيار من يرتديها: 12 حجر زبرجد أبيض أو 12 حجر زبرجد تتدرج بين الزهري والأحمر أو 12 حجر سبينل أسود.

أما إطار الساعة المقعر والمقوس فيلتقي برقة مع سوار من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ أو سوار من لونين مع تناوب من اللمسات النهائية الصقيلة والملمعة بتأثير الساتان فتحتفي بالروحية المبتكرة عالية الأناقة لمجموعة Fendi IShine.

تتألق ساعة Fendi IShine Gradient Edition بسحر جذاب ومع ذلك فهي عملية تجسد التوازن المثالي بين الرفاهية المطلقة والإبداعية الجريئة.

نبذة عن FENDI Timepieces

بدأت علامة الموضة الراقية الإيطالية Fendi مسيرتها في عالم الساعات الراقية في 1988، مستندة إلى التراث الغني لهذه العلامة التجارية، والذي تمتد أصوله إلى 1925. ومنذ ذلك الحين، كشفت Fendi Timepieces النقاب عن بعض أروع تصاميم ساعات اليد الرجالية والنسائية التي تجمع بين رقي التصميم الإيطالي وجودة الصناعة السويسرية، والتركيز الفائق على توظيف المواد والألوان. يتم تصنيع جميع ساعات Fendi في سويسرا وفق أعلى معايير الجودة.