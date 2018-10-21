نظم بنك برقان مؤخرا حملته التوعوية السنوية حول سرطان الثدي المخصصة لموظفات البنك وذلك ضمن مساعيه لتنمية المجتمع ودعم أسلوب حياة صحي. وتحت عنوان «معا لمواجهة سرطان الثدي»، نظم البنك ورشة عمل تثقيفية بهدف التأكيد على أهمية التغذية الصحية والتمارين المنتظمة وزيادة مستوى الوعي بأعراض المرض وأسبابه ومخاطره والعلاج وأنواعه وطرق الوقاية منه.

وفي إطار تسليط الضوء على أحد أكثر التحديات والمخاطر الصحية الأكثر ازديادا في الوقت الحالي، وتزامنا مع تزايد عدد حالات مرضى السرطان في الكويت بشكل خاص والعالم بشكل عام، دعا بنك برقان هذا العام د.نهى الصالح، استشاري جراحة عامة وجراحة أورام في مستشفى رويال حياة، والتي تتمتع بخبرة 10 سنوات في مركز الكويت لمكافحة السرطان، حيث تناولت خبراتها الكبيرة في فحص اختبارات سرطان الثدي والقولون، والتشخيص، والعلاج باستخدام الطرق الأكثر تقدما، كما استعرضت د.نهى من خلال المحاضرة حلقة نقاشية مع موظفات البنك حول آثار الحالة النفسية للأشخاص المصابين بالسرطان وكيفية التعامل مع هذه الحالات للتغلب عليها، مؤكدة أهمية الحفاظ على نظام صحي لتجنب الأمراض المتعلقة بالسرطان.

كما يهدف بنك برقان من خلال هذه الحملة إلى خلق بيئة داخلية داعمة، حيث يمكن للموظفات تقديم يد العون فيما بينهم والتغلب على المرض معا.

ويعتبر بنك برقان من أكبر المساهمين بالقضايا المجتمعية في الكويت، ويرسخ التزامه بتحسين حياة أفراد المجتمع في إطار مشروعه التوعوي، وذلك من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى التوعية بسرطان الثدي في اليوم العالمي منذ سنوات عديدة، بدءا بموظفيه.

ويندرج دعم بنك برقان لمثل هذه المبادرات ضمن برنامج بنك برقان الاجتماعي تحت عنوان «ENGAGE» «معا لنكون التغيير»، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المهمة والمؤثرة في المجتمع عبر تعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال المبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية. ويأتي نهج حملة «ENGAGE» تماشيا مع مبادئ البنك، كمؤسسة مالية كويتية رائدة، حيث ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات ومصالح المجتمع.