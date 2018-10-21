أعلنت المؤسسة الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في المنطقة عن 29 جائزة منحت لأكثر المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة الاكثر اهتماما بالاستدامة في العالم العربي.

وقد حازت مجموعة الساير القابضة جائزة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بصفتها الوصيف الأول في فئة الاعمال الكبيرة في حفل جوائز الاستدامة في دبي بحضور صاحب السمو الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي – رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

الدورة الحادية عشرة من جوائز الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية قامت بتكريم 29 مؤسسة، من بين مئات المؤسسات المشاركة، تم اختيارها بواسطة لجنة تتألف من 6 حكام لكونها اكثر المؤسسات استدامة في المنطقة.

وقد حضر الحفل حمد مساعد الساير، رئيس مجلس إدارة مشاريع الساير ونائب رئيس لجنة الساير للاستدامة والتميز المؤسسي وم. نهاد الحاج، نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي بالإضافة الى ناصر محمد الساير وحمد إبراهيم الفوزان، أعضاء لجنة الساير للاستدامة والتميز المؤسسي.

وفي هذه المناسبة صرح رئيس لجنة الاستدامة في مجموعة الساير القابضة محمد ناصر الساير: «يشرفنا ان نكون جزءا من مؤشر الاستدامة في المنطقة العربية بالحصول على هذا التقدير المرموق من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية. جهودنا موجهة باستمرار لتقديم مثال يحتذى به في الخدمة الممتازة، جودة المنتجات والاعمال المستدامة لتعزيز المجتمع ورضا العميل وان نوفر في نفس الوقت مكان عمل امنا ومنتجا».

كان على الفائزين اثبات أدائهم في مجال الإدارة البيئية، الممارسات الاجتماعية والحوكمة، النمو المسؤول والمزيد من خلال تطبيق شامل عبر الانترنت وتقديم المستندات المطلوبة. وكان من بين المتأهلين النهائيين مؤسسات حكومية وشركات من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية من جميع الاحجام.

وفي حديثها عن تطور جوائز الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية قالت حبيبة المرعشي، الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: «خلال العقد الماضي، بذلنا جهدا كبيرا لجعل الجائزة أكثر حداثة وملاءمة لجذب المؤسسات عبر العالم العربي، حيث ان الطبيعة المتطورة للجائزة تجعلها منصة ديناميكية تواكب الاتجاهات المتغيرة والقضايا الناشئة».

الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تقوم بتعبئة المؤسسات في جميع أنحاء الخليج والمشرق العربي وشمال افريقيا للتنافس على الفوز، والفئات موزعة وفق قطاعات معينة وأحجام المؤسسات لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين سنويا، موضحة أن معايير الجائزة مبنية على معايير عالمية وهي مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة العشرة، ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية والنموذج الأوروبي للتميز المؤسسي. وتواكب الجائزة كافة التحديثات التي تطرأ على هذه المنصات الثلاثة، مما يجعلها واحدة من أكثر الجوائز صرامة وشمولية على الساحة العالمية، وتستقبل الجائزة طلبات الترشح باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

من جانبه قال م. نهاد الحاج من التميز المؤسسي لمجموعة الساير القابضة: «لقد تمكنا من تسجيل درجات مميزة عبر مختلف المجالات الامر الذي ساهم بفوزنا بهذه الجائزة. مع الاخذ بعين الاعتبار استدامة الاعمال على المدى الطويل، فقد عززنا التزامنا بالمعايير الاجتماعية والحوكمة والبيئية.

لقد قمنا بتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس لقياس وتحسين هذه المعايير بناء على اولوياتنا الاستراتيجية. تم تضمين الابتكار كجزء أساسي لاستراتيجيتنا لدعم نموذج الاعمال المستدامة للسنوات القادمة مع الحفاظ على روح «افعل الكثير بالقليل».