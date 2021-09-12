محمد راتب



أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو عن الوصول إلى اتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع وزارة التربية على أن تتبنى التعاونيات دعم المدارس الحكومية، وصيانتها بما في ذلك التكييف، مؤكدا أن هذا الاتفاق ما كان ليتحقق لولا دعم وزير الشؤون الاجتماعية د.مشعان العتيبي واتخاذه قرارا جريئا وعمليا في هذا الجانب.



وأضاف الشبو في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن هذا الاتفاق مع الشؤون والتنسيق مع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان يتوج مقترحا لاتحاد الجمعيات وجهودا حثيثة من التعاونيين لضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد وعدم حدوث أي معوقات أو ربكة في هذا الشأن.



وأوضح أن وجه الصرف سيؤخذ من بند المعونة الاجتماعية، وسيشمل صيانة أجهزة التكييف ودورات المياه وبرادات الماء إضافة لتوفير الكمامات والمطهرات ومعقمات اليدين والمستلزمات الصحية.



وتوجه الشبو باسمه وباسم جميع الإخوة التعاونيين بالشكر إلى وزير الشؤون الاجتماعية د.مشعان العتيبي على قبول مقترح الاتحاد في هذه الظروف الاستثنائية، مثنيا على دور الوزير في دعم القطاع التعاوني وتوسيع آفاق عمله لتقديم خدمات أفضل للمجتمع ، كما شدد على أهمية دور الجمعيات التعاونية المهم والحيوي في مثل هذه الظروف.