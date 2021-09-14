بوشهري: جمعية صباح السالم التعاونية نموذج للنجاح وجهودها جبارة في خدمة المنطقة ومرافقها

العتيبي: رصيد مشتريات للقرطاسية ولوازم المدرسة لكل أسرة بقيمة 25 ديناراً.. والبيع بالتكلفة



محمد راتب



أثنى محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري في تصريح خاص لـ«الأنباء» على جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية، كونها نموذجا للنجاح، مشيرا إلى أنها تقوم بجهود جبارة في خدمة المنطقة والمحافظة عموما ودعم المرافق الخدمية والصحية والمدارس، مبينا أنه بجهود القائمين على الجمعية استعادت حديقة المنطقة رونقها.



جاء ذلك خلال افتتاحه مهرجان القرطاسية الذي نظمته الجمعية في حديقة صباح السالم بعد تجهيزها بحضور وكيل الشؤون المساعد لقطاع التعاون سالم بطاح الرشيدي ورئيس جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية أحمد محمد هلال العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة ومساعد مدير الأمن العام في محافظة مبارك الكبير العميد مبارك مرجي ومختار المنطقة ناصر مشعان الهاجري.

وتابع بوشهري: إن الجمعيات التعاونية رائدة في خدمة المناطق وقد تكفلت أخيرا بدعم المدارس والقيام بعمليات الصيانة وصبغ الحوائط وتقديم الاحتياجات الضرورية، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم الهيكل التنظيمي للمحافظات ومنح المحافظين صلاحيات أوسع.



بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون سالم بطاح الرشيدي لـ«الأنباء»: إن الجمعيات التعاونية على أعلى درجات التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة، وتقدم خدمات نوعية منها ما رأيناه اليوم في مهرجان القرطاسية في جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية، مبينا أن آخر إنجازات التعاونيات وإسهاماتها، تبنيها لتجهيز المدارس الحكومية لانطلاقة العام الدراسي بشكل سلس، والتكفل بفحص الـ«بي سي آر» بحسب المخصص المالي لكل جمعية.

وبسؤاله عن جديد قطاع التعاون، ذكر أننا بدأنا منذ مطلع العام الحالي بالنظر في كل القرارات الناظمة للعمل التعاوني وتم تعديل القرار 25/21 بشأن دعم المزارع الكويتي وترويج المنتج المحلي وجرى التنسيق مع لجنة تطوير العمل التعاوني وتم تعديل القرار 16/16 وصدر برقم 46/21 إلى جانب رفع نسبة الأرباح للمساهمين من 10% إلى 12%، وتعديل القرار الخاص بآلية فتح باب الترشيح لأعضاء مجالس الإدارات، إضافة إلى قرارات جديدة ستصدر في الأيام المقبلة.



وفي رده على سؤال لـ«الأنباء» عن لجان التحقيق المكلفة بالنظر في الشكاوى الواردة إلى الوزارة حول مخالفات بعض الجمعيات التعاونية، أوضح الرشيدي أن اللجان تقوم بعملها على أكمل وجه، وهي تنظر في الشكاوى الواردة إلى الوزارة وسترفع تقريرها بهذا الخصوص، مبينا أن الحل والعزل ليسا هما الحل لتصحيح مسار بعض الجمعيات التي عليها ملاحظات بسيطة، وإنما بالإمكان دعوة الأعضاء وتوجيههم التوجيه الصحيح، مشيرا إلى أن ما جرى في جمعية مبارك الكبير ليس إجراء من الوزارة وإنما هو من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين قدم أكثر من نصف العدد استقالاتهم فيصبح المجلس منحلاً بالقانون.



من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية أحمد العتيبي بالحضور، مشيرا إلى أن إطلاق المهرجان في حديقة صباح السالم التعاونية يأتي بعد توقف لعامين بسبب جائحة «كورونا»، إضافة إلى قيام الجمعية بتجهيز الحديقة ومن ثم افتتاحها بعد إغلاقها لسنوات، مشيدا بالتعاون اللامحدود من محافظ مبارك الكبير ووكيل قطاع التعاون في الشؤون.

وتابع بأن المهرجان الذي يقام في خيمة وسط الحديقة، يتم فيه البيع بسعر التكلفة، علاوة على تقديم رصيد مشتريات لكل مساهم رب أسرة بمبلغ 25 دينارا، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الأنشطة المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها تباعا.



بدوره، قال رئيس لجنة المشتريات في جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية مجبل سعود الشتلي لـ«الأنباء»: إن مهرجان القرطاسية خاص بمساهمي جمعية صباح السالم ويستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، ويتضمن تشكيلة واسعة تبدأ من القلم وتنتهي بالحقيبة، موضحا أن هناك مشاركة من 25 شركة من كبرى الشركات المتخصصة تم الاتفاق معها على تقديم أرخص الأسعار على مستوى الجمعيات التعاونية كلها، لافتا إلى أن البيع بسعر التكلفة.