السلطان لـ «الأنباء»: دور رائد من التعاونيات في دعم التعليم طيلة السنوات الماضية

العتيبي لـ «الأنباء»: ما نفعله هو جزء من رد الجميل لـ «التربية» ومدارسها



محمد راتب



أكد وكيل وزارة التربية للتعليم العام أسامة السلطان، في تصريح لـ «الأنباء»، ريادة الجمعيات التعاونية في دعم العملية التعليمية طيلة السنوات الماضية، مثنيا على الموقف الذي اتخذه اتحاد الجمعيات بالتنسيق مع التعاونيات لدعم المدارس الحكومية وتقـــديم الاحتــياجات الضرورية لها خلال فـــترة ما قبل انطلاق العام الدراسي.



جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية وعدد كبير من رؤساء التعاونيات، وذلك بحضور مديري المناطق التعليمية ومدير إدارة الصيانة في وزارة التربية ومدير التعليم الديني، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو ورئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان.

وفي تصريح خاص لـ«الأنباء»، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو عن آلية مبدئية للتنسيق ما بين الجمعيات التعاونية والمدارس الحكومية وفق منطقة عمل كل جمعية، مشددا على أن قرار تبني دعم المدارس هو أمر اختياري وطوعي لا إجباري، وقد جاء ذلك باقتراح من الاتحاد وليس بطلب من وزارة التربية، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الناظمة، وتعزيزا لمبدأ الشراكة والمساهمات المجتمعية.

وأوضح الشبو أن الآلية المبدئية تتمثل في أن تقدم المدرسة للجمعية قائمة باحتياجاتها، على أن ينظر مجلس إدارة الجمعية والمراقب المالي في تلك الاحتياجات، ومن ثم يتم تنفيذ البنود التي تتسق مع بند المعونة الاجتماعية، وحسب مقدرة الجمعية وميزانيتها المالية وما يسمح به القانون.



من جانبه، أكد رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود محمد الحرفان، في تصريح لـ «الأنباء»، أن اقتراح الاتحاد والهبة من الإخوة التعاونيين لدعم المدارس ليس إلا جزءا من رد الإحسان لوزارة التربية والقائمين على المدارس الحكومية، نظير ما قدموه لنا وللوطن خلال جائحة كورونا، فقد فتحوا المدارس للعمالة الوافدة بعد أن تم عزلهم عن الاختلاط برواد الجمعيات التعاونية.



أما رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية أحمد العتيبي فقد أكد أن عوائد تقديم جمعيات الكويت التعاونية الدعم للمدارس تعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا الطلبة، وهو موقف جريء ورد للجميل من قبل التعاونيين بعد أن قدمت وزارة مباني المدارس الحكومية لتخزين السلع الغذائية والاستهلاكية، فكانت مساندتها للجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي خلال الأزمة أمرا لا يمحى من الذاكرة.



بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية السالمية التعاونية علي الفزير أن الجمعيات التعاونية أكدت وتؤكد كل يوم أنها ليست مجرد معارض ورفوف للغذاء والسلع، إنما هي صاحبة دور رائد في المجتمع الكويتي وقد كتبت صفحات مشرقة في ميادين كثيرة، آخرها ما نراه اليوم من التكاتف والتعاضد بين الجمعيات لإطلاق العام الدراسي بصورة مشرقة في ظل ظروف زمنية وضيقة قبل موعد المدارس.