محمد راتب



أكد المدير المعين لجمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية ياسر الحاي أن فزعة التعاونيات لـ«لتربية» أمر مستحق وواجب تمليه علينا المسؤولية المجتمعية والتعاون مع جهات الدولة، مشيرا إلى أن الجمعية ستنظر في طلبات واحتياجات مدارس المنطقة وستوفرها لها وفق النظم وحسب البند المالي المخصص دون المساس بأرباح المساهمين القابلة للتوزيع.



وأضاف الحاي في تصريح لـ«الأنباء» أن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو أبلى بلاء حسنا في لم شمل التعاونيين والفزعة للمدارس الحكومية خلال الظروف الراهنة، فالحكومة والتعاونيات والمواطنون وأبناؤنا الطلبة في مركب واحد، وما نفعله جزء من رد الجميل، وحري بنا أن نستذكر الموقف الطيب للمدارس عندما فتحت أبوابها كمراكز مبيت لعمالة التعاونيات خلال موجة «كورونا»، كما أنها لم تمانع في استخدام أبنيتها مخازن للمواد الغذائية والاستهلاكية.