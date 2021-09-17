احتفلت جمعية الروضة وحولي التعاونية بموظفيها من الإدارة التنفيذية، وتخلل الحفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة، في لفتة تعكس تقدير المجلس الحالي لجهود وتميز موظفيه، وما وصلت إليه الجمعية من نجاحات متتالية وصدارة تعاونية في كل عام ونتائج غير مسبوقة في تاريخ العمل التعاوني.



واستعرض رئيس مجلس الإدارة خالد السداني ما تم إنجازه في الفترة الحالية والنتائج التي تحققت بواسطة الخطة الاستراتيجية للجمعية وصدارتها بأعلى المبيعات والأرباح، وتطرق إلى أن هذا النجاح ما هو إلا ثمرة مجهودات سنوات سابقة من مجالس الإدارات، وكل مجلس يؤدي دوره لخدمة المساهمين وأبناء المنطقة، كما أن أنشطة الجمعية ومهرجاناتها التسويقية وخدماتها نالت استحسانا وشكرا من الجهات والوزارات الحكومية وعلى رأسها وزارة الشؤون.



من جانبه، أشاد المدير العام بسام البدر في كلمته التي ألقاها بالحفل نيابة عن الإدارة التنفيذية، والتي بدأها بالشكر الجزيل للفتة الطيبة للمجلس الحالي بهذا التكريم، والى المبادرة والفكرة التي نفذها واشرف عليها بنجاح كبير ومتميز من نائب المدير العام للقطاع الإداري والمالي عبدالله الشراح.



وقال إن الجمعيات وقت الأزمات أثبتت أنها صمام الأمان للبلد وللمواطن، كما أثنى على جهود المسؤولين في الإدارة ورؤساء الأقسام والموظفين على التطور والنجاح في المبيعات والأرباح بالجمعية، لافتا إلى انه نتاج عمل وجهد مشترك من الجميع وبدعم من مجلس الإدارة، متمنيا للجميع مواصلة التميز والنجاح التي تفخر بها جمعية الروضة وحولي التعاونية.