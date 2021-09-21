مبيعاتنا 12 مليون دينار حتى نهاية أغسطس 2021 وتوزيع 9% أرباحاً على المساهمين



محمد راتب



أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية علي صباح السالم التعاونية مفلح سعود العازمي في تصريح لـ «الأنباء» عن انطلاق مهرجان القرطاسية واللوازم المدرسية بمشاركة 9 شركات مع فتح المجال أمام الراغبين في عرض منتجاتهم، موضحا أنه تم اشتراط توفير منتجات وماركات عالمية مع البيع بسعر التكلفة.



وأشار العازمي إلى أن المهرجان سيسهم في تعزيز المركز المالي، ولن يكون لنهايته وقت محدد، موضحا أن الجمعية تقوم بعروض شهرية على مجموعة كبيرة من السلع الأساسية والغذائية بسعر التكلفة وبدعم من مخصص المهرجانات والشركات الكبرى بهدف إرضاء روادنا الكرام، إلى جانب تنظيم مهرجان للخضار كل ثلاثاء.



وبسؤاله عن وجود تباين في الأسعار بين الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية قال: لا شك أن أسعار بعض المنتجات في الأسواق الموازية تكون مختلفة عن الجمعيات التعاونية وذلك لأن الأسواق الموازية لا ترتبط بالأسعار التعاونية التي يتم تحديدها من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية أما الجمعيات التعاونية تكون الأسعار محددة وفقا للجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية كما أننا مطالبون بأرباح يتم توزيعها للمساهمين تحت رعاية وزارة الشؤون، ومقيدون بتواريخ معينة في السلع ذات مدى طويل.



وفي إطار آخر، ذكر أنه تم توزيع سلة وقائية الأحد الماضي تحوي كمامات ومنظفات على مدارس المنطقة، رغبة منا في دعم العملية التعليمية والصحية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة ينظر في الكتب الواردة إليه بشأن دعم المدارس وفق تعليمات الشؤون.

وفيما يتعلق بالمركز المالي قال إن المبيعات في زيادة وقد وصلت إلى 12 مليونا حتى نهاية شهر أغسطس، وسنقوم بتوزيع 9% أرباحا على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 31/12/2020، وننتظر قرار الشؤون لعقد العمومية، مبينا ان انخفاض الأرباح يعود إلى قيامنا بإنشاء صالة أفراح، لافتا إلى ان هناك 9 آلاف مساهم في جمعية علي صباح السالم ولدينا 4500 بطاقة عائلية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع سلة عائلية قريبا على المساهمين الكرام تحوي أصنافا متنوعة نزولا عند رغبة مساهمينا الكرام، كما تم طرح بعض الأنشطة غير المتوافرة بالجمعية للاستثمار من قبل أصحاب الاختصاص، كما سيتم طرح بعض الأنشطة الأخرى للاستثمار من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة.



بدوره، قال رئيس لجنة المشتريات رفاعي الدوسري لـ «الأنباء» إن هذا المهرجان هو الأول منذ بداية جائحة كورونا، وهناك منافسة من الشركات على توفير الأجود، موضحا أن هناك تشكيلة كبيرة من القرطاسية واللوازم المدرسية بسعر التكلفة.