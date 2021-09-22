محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله العثمان الراشد في تصريح لـ«الأنباء» انطلاق مهرجان «عدنا من جديد» في جميع مرافق الجمعية من السوق المركزي ويشمل الخضار والفواكه والأواني المنزلية والمكتبة تزامنا مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.



وأضاف العثمان الراشد أن المهرجان الذي انطلق امس الثلاثاء تصل الخصومات فيه إلى 75% ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، داعيا إلى الاستفادة من التشكيلة الواسعة من الأصناف المشمولة بالتخفيضات، مشيرا إلى أنها جميعا ذات جودة عالية ومن شركات ذات سمعة طيبة.



وذكر أن يومي 21 و22 الجاري سيكونان خاصين بتخفيضات السوق المركزي على المواد الغذائية والأساسية والأواني المنزلية وللمساهمين فقط، في حين تم فتح باب الاستفادة باقي أيام المهرجان لعموم المستهلكين، موضحا أن العروض على الخضار والفواكه من 28 إلى 30، في حين تستمر العروض على القرطاسية والشنط المدرسية في مهرجان العودة إلى المدارس في فرع المكتبة من 25 الجاري حتى 10 أكتوبر، لافتا الى أن هناك عروضا مميزة وسحوبات على كوبونات تم منحها لمن يقومون بالشراء من بعض المنتجات ضمن الشروط والأحكام المبينة، مشيرا إلى أن المهرجان هو الأضخم منذ جائحة «كورونا» وتم توفير كميات كبيرة من المنتجات والسلع.