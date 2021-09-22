

تسلّم بيت الزكاة زكاة جمعية الشامية والشويخ التعاونية بمبلغ وقدره 189338 دينارا، وقد زار وفد من بيت الزكاة مقر الجمعية ضم كلا من مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز، ورئيس قسم خدمة الشركات عماد الزايد، وموظف قسم خدمة الشركات ناصر الملا، وكان في استقبالهم كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله العثمان الراشد، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد جاسم الخرافي، وأمين الصندوق طلال اللحدان.



وشهدت الزيارة ترحيب مسؤولي جمعية الشامية والشويخ التعاونية بوفد بيت الزكاة، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم بالدور البناء الذي يقوم به البيت في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع، من خلال عطائه المشهود لإحداث التنمية المجتمعية.



وأعرب مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الشامية والشويخ التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه.



وفي ختام الزيارة، كرم مدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية بشهادة شكر وتقدير نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدور الجمعية ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.