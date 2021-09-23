محمد راتب



قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية أحمد الجسار لـ«الأنباء» إنه سيتم افتتاح معرض القرطاسية في الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد والتحضير للعودة إلى المدارس، وتضافرت الجهود بين الجمعية والموردين للمشاركة في تقديم أفضل العروض في قسم المكتبة وتقديم أسعار تعاونية تنافسية.



وذكر الجسار أنه تم توفير تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الأدوات المدرسية والقرطاسية من كبرى الشركات المحلية والماركات العالمية التي اتخذت من المنافسة وإرضاء المستهلكين والمحافظة على ثبات الأسعار سبيلا لها، داعيا إلى الاستفادة من العروض المميزة والأسعار التي يبلغ بعضها التكلفة فقط.وتابع: نحن في جمعية الفروانية التعاونية حريصون على تنظيم المهرجانات التسويقية والعروض لعموم روادنا.